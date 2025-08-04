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07:21, 4 августа 2025Россия

ВСУ выпустили десятки беспилотников по восьми регионам России

Минобороны: Силы ПВО сбили 61 дрон ВСУ над восемью регионами и Черным морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на понедельник, 4 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили больше шести десятков беспилотников по России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки предпринимались с 23:00 по московскому времени 3 августа до 05:20 утра следующего дня. Известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в этот период перехватили 61 дрон над восемью регионами и Черным морем.

Больше всего дронов — 18 `— перехватили над акваторией Черного моря. Еще 12 сбили над Воронежской областью, 11 — над Крымом, 8 — над Белгородской областью, 6 — над Волгоградской областью, по 2 — над Ростовской и Брянской областями, 1 — над Московским регионом и Рязанской области.

Вечером 3 августа ВСУ пытались ударить по России и атаковали ее регионы с помощью 11 беспилотников. Под удар попали Брянская, Курская и Орловская области: а также Крым.

ЖЗЛ
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