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23:48, 3 августа 2025Россия

ВСУ попытались ударить по российским регионам

Минобороны: ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ над регионами России и Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать несколько российских регионов с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре дрона над Крымом, три — над Брянской областью. Еще два беспилотника перехватили над акваторией Черного моря и по одному — над Курской и Орловской областями.

Уточняется, что попытки атак были совершены в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл цель ударов ВСУ по югу России. По его словам, украинские военные пытаются сорвать курортный сезон, посеять панику среди россиян и парализовать воздушное и железнодорожное сообщение.

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