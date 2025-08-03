Военный высказался об усилении атак ВСУ на Краснодарский край

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ пытаются сорвать курортный сезон на юге России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаками на юг России пытаются сорвать курортный сезон, посеять панику среди россиян и парализовать воздушное и железнодорожное сообщение, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае объявлена опасность беспилотников. Очевидцы рассказали о ярких вспышках в небе вследствие работы системы противовоздушной обороны.

Как отметил Дандыкин, ВСУ знают, что бьют по курортной зоне России, и делают это умышленно, чтобы посеять панику среди населения и парализовать воздушное и наземное сообщение. По его словам, чем больше противник терпит поражение на фронте, а в июле это было очевидно, тем больше он переходит к террору именно с помощью беспилотников.

«И очевидно, что через Черное море идут, но в Черном море, как видите, наши средства противовоздушной обороны сбивают десятки беспилотников, и тут подключаются все силы флота. Такая у них направленность чисто античеловеческая. У них сейчас поставлен приоритет на юг России. Зверь ранен, но сопротивляется», — подчеркнул военный эксперт.

Вместе с тем он уточнил, что усиление атак в ближайшем будущем маловероятно. Дандыкин указал, что противнику необходимы передышки для накопления средств и операторов, которых в результате наших боевых действий им не хватает.