На Украине водителя автобуса мобилизовали во время рейса

«Страна.ua»: На Украине водителя автобуса забрали в ТЦК во время рейса

На Украине водителя пассажирского автобуса забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкоматов) во время рейса. Об этом написала «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Издание разместило обращение представительницы компании-перевозчика Way Grand, который занимается международными пассажирскими перевозками с Украины в ФРГ. Женщина возмутилась, что власти не считают работу транспортных компаний достаточно важной. По ее словам, мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут даже забронированных работников.

«Недавно на границе сняли нашего водителя и забрали в ТЦК, выполнявшего международный пассажирский рейс, <...> Почему автобусные регулярные международные пассажирские перевозки не внесли в категорию критичных?», — подчеркнула она.

Ранее на Украине объяснили страх граждан выходить на митинги. Бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука рассказал, что украинцы боятся выходить на митинги из-за ТЦК.