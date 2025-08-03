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06:11, 3 августа 2025Бывший СССР

На Украине объяснили страх граждан выходить на митинги

РИА Новости: Большинство украинцев боятся выходить на митинги из-за ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным Щука рассказал, почему большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Щука объяснил, что украинцы испытывают страх выходить на митинги из-за угрозы задержания сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). «Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать», — сказал он.

Военный добавил, что если бы не оказался в плену, он бы вышел на акции в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины) и в защиту прав человека.

1 августа депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что на стадионе «Локомотив» в Виннице сотрудники ТЦК удерживают мобилизованных. Родственники «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся начали бить женщин и использовать газ.

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