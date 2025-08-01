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23:46, 1 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады сообщил об удержании ТЦК людей на футбольном стадионе

Дмитрук: ТЦК держат мобилизованных на стадионе «Локомотив» в Виннице
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) удерживают мобилизованных людей на стадионе «Локомотив» в Виннице. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«ТЦК удерживают людей в здании стадиона Локомотив Винница», — написал Дмитрук.

По его словам, родственники мобилизованных «пришли их забрать» и начали штурмовать стадион. В ответ обороняющиеся принялись бить женщин и задувать газом, подчеркнул депутат.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что насильственная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводится только в десяти процентах случаев. Он добавил, что пять-десять процентов случаев, в которых происходит принудительная мобилизация в ВСУ, играют против министерства обороны страны.

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