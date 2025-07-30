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19:22, 30 июля 2025Бывший СССР

В Минобороны Украины назвали процент насильственной мобилизации в ВСУ

Шмыгаль: Принудительная мобилизация в ВСУ происходит в десяти процентах случаев
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Насильственная мобилизация в Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводится только в десяти процентах случаев. Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«На сегодняшний день мобилизация идет по плану. Мобилизация на 90 процентов проходит абсолютно нормально — люди, получая повестки, приходят служить. Их не хватают, их не тащат. Они, получив документ, приходят в ТЦК (территориальные центры комплектования; украинский аналог военкомата), оформляются и едут в учебные центры», — рассказал глава Минобороны Украины.

Шмыгаль добавил, что пять-десять процентов случаев, в которых происходит принудительная мобилизация в ВСУ, играют против министерства обороны страны.

Ранее стало известно, что украинец отправился в тюрьму на несколько лет за сломанный военкому нос. Его приговорили к лишению свободы на срок три года.

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