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12:09, 30 июля 2025Бывший СССР

Украинец отправился в тюрьму на несколько лет за сломанный военкому нос

Украинца приговорили к 3 годам лишения свободы за сломанный военкому нос
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жителя Хмельницкой области приговорили к 3 годам лишения свободы и отправили в тюрьму за то, что он сломал нос сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна. ua».

«В судебном реестре сообщается, что 12 апреля в Шепетовке мужчину остановили для проверки документов, но тот ударил головой военкома и повалил на землю», — сказано в публикации.

Из-за удара украинца у военкома диагностировали перелом костей носа.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с сотрудниками. Отмечается, что в указанных регионах также снизились темпы насильственной мобилизации граждан.

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