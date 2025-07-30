Украинец отправился в тюрьму на несколько лет за сломанный военкому нос

Украинца приговорили к 3 годам лишения свободы за сломанный военкому нос

Жителя Хмельницкой области приговорили к 3 годам лишения свободы и отправили в тюрьму за то, что он сломал нос сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщает Telegram-канал «Страна. ua».

«В судебном реестре сообщается, что 12 апреля в Шепетовке мужчину остановили для проверки документов, но тот ударил головой военкома и повалил на землю», — сказано в публикации.

Из-за удара украинца у военкома диагностировали перелом костей носа.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с сотрудниками. Отмечается, что в указанных регионах также снизились темпы насильственной мобилизации граждан.