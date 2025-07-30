ТАСС: Жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК

Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в указанных регионах также снизились темпы насильственной мобилизации граждан. Источник агентства отметил, что это связано с рисками ударов по зданиям ТЦК.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что действия территориальных центров комплектования становятся все более жестокими. Нардеп рассказала, что к ней обратилась женщина, сына которой на остановке побили, забрызгали газовым баллончиком и отправили в ТЦК, где за час определили годным и отправили на полигон.