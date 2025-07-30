Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:56, 30 июля 2025Силовые структуры

Силовики рассказали об объединившихся против ТЦК украинцах

ТАСС: Жители Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с ТЦК
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Жители подконтрольных Киеву частей Херсонской и Запорожской областей объединились для борьбы с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Просматриваются попытки объединения в микрогруппы по противодействию тэцэкашникам, и уже есть положительные примеры, когда рекрутам не удалось бусифицировать отдельных граждан», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что в указанных регионах также снизились темпы насильственной мобилизации граждан. Источник агентства отметил, что это связано с рисками ударов по зданиям ТЦК.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход заявила, что действия территориальных центров комплектования становятся все более жестокими. Нардеп рассказала, что к ней обратилась женщина, сына которой на остановке побили, забрызгали газовым баллончиком и отправили в ТЦК, где за час определили годным и отправили на полигон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону пропала в горах Пакистана. Спортсменка попала в камнепад

    Силовики рассказали об объединившихся против ТЦК украинцах

    Заявления Трампа по Украине призвали не воспринимать всерьез

    Угрозу для США от новых санкций против России оценили

    Телеведущий случайно выругался в прямом эфире и сгорел от стыда

    В МВД отреагировали на слухи о запрете праворульных машин

    В США оценили ультиматум Трампа

    В Госдуме заявили об отсутствии у Трампа мирной программы по Украине

    Боевики напали на военную базу в Буркина-Фасо и расстреляли солдат

    Выявлен простой способ уменьшить риск преждевременной смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости