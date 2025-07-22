Нардеп Скороход: Действия ТЦК становятся все более жестокими

Действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) становятся все более жестокими. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход, передает «Страна.ua»

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По ее словам, каждый день на Украине сотрудники ТЦК забивают до смерти людей. Она добавила, что никто ничего не хочет решать: «это большие деньги». Нардеп рассказала, что к ней обратилась женщина, сына которой на остановке побили, забрызгали газовым баллончиком и отправили в ТЦК, где за час определили годным и отправили на полигон.

Ранее в Волынской области на Украине цыгане прогнали сотрудников ТЦК. На опубликованном в сети видео они бьют палками автомобиль военкомов и бегут за ним.

До этого жители одного из украинских сел в Тернопольской области не пустили сотрудников ТЦК в свой населенный пункт. Сотрудники ТЦК не приходят в те села, где у людей отсутствует страх, подчеркнул народный депутат Украины Артем Дмитрук.