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20:10, 20 июля 2025Бывший СССР

Украинцы не пустили сотрудников ТЦК в свое село

Депутат Дмитрук: В Тернопольской области сотрудникам ТЦК перекрыли дорогу в село
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал Артема Дмитрука

Жители одного из украинских сел в Тернопольской области не пустили сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в свой населенный пункт. Об этом в Telegram-канале написал народный депутат Украины Артем Дмитрук.

«В Тернопольской области прошел протест против полиции и ТЦК. Жители одного из сел не пустили машины в населенный пункт. Люди вышли на дорогу и перекрыли въезд», — пояснил Дмитрук.

По его словам, в западной части страны сотрудникам ТЦК работать достаточно тяжело. Ранее там уже случались подобные протесты. Сотрудники ТЦК не приходят в те населенные пункты, где у людей отсутствует страх, заключил Дмитрук.

Ранее нардеп заявил, что в Одессе намерены усилить мобилизацию. Для этого, по его словам, туда направят сотрудников ТЦК из западных областей страны.

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