Депутат Рады заявил об усилении мобилизации в Одессе

Дмитрук: В Одессу направят сотни сотрудников ТЦК из западных областей Украины

С понедельника, 21 июля, в Одессу будут направлены сотни сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) из западных областей Украины для усиления мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

«Причина проста: набор там почти остановился. Люди дают отпор. Женщины, молодежь — начали объединяться и сопротивляться. Поэтому теперь делают ставку на Одессу», — написал Дмитрук.

Депутат призвал жителей города оказывать сопротивление сотрудникам ТЦК.

Ранее сотрудники территориального центра комплектования задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко и выдали ему повестку. Митрополиту 47 лет, у него нет брони от мобилизации, и он может быть отправлен на фронт.