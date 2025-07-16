На Украине ТЦК задержал митрополита и выдал ему повестку

На Украине ТЦК задержал митрополита Гончаренко и выдал ему повестку

15 июля сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) задержали митрополита Александрийского и Светловодского Боголепа Гончаренко. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

Архиерей пока не отправлен в военную часть. Ему выписали повестку и административный протокол. СПЖ отмечает, что митрополиту 47 лет, у него нет брони от мобилизации и он может быть отправлен на фронт.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины во время частичной оккупации Курской области занимали храмы Русской православной церкви для запуска беспилотников по российским войскам. По словам военного священника протоиерея Александра Зинченко, одним из таких пунктов сбора и запуска дронов стала церковь в населенном пункте Казачья Локня.