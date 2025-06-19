Стало известно об использовании ВСУ храмов для запуска беспилотников

Протоиерей Зинченко: ВСУ использовали храмы в Курской области для запуска дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время частичной оккупации Курской области занимали храмы Русской православной церкви (РПЦ) для запуска беспилотников по российским войскам. Об этом использовании культовых сооружений украинцами стало известно со слов военного священника протоиерея Александра Зинченко, его заявление приводит aif.ru.

По его словам, одним из таких пунктов сбора и запуска дронов стала церковь в населенном пункте Казачья Локня. Как заявил священнослужитель, некоторые храмы также использовались как склады боеприпасов и медицинские пункты.

«Все храмы повреждены, где-то больше, где-то меньше», — рассказал Зинченко.

Ранее он заявил, что икона Богоматери замироточила в оскверненном бойцами ВСУ храме Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области.