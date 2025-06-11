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06:53, 11 июня 2025Россия

В оскверненном ВСУ храме начала мироточить икона

РИА: В оскверненном ВСУ храме Курской области начала мироточить икона Богоматери
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress

Икона Богоматери замироточила в оскверненном бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) храме Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области. Об этом РИА Новости заявил фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по российскому региону протоиерей Александр Зинченко.

«У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите?», — указал он на образ Богоматери.

Сообщается, что украинские военные устраивали отхожее место в алтаре, иконостас был прострелен, иконам были нанесены повреждения. Кроме того, солдаты ВСУ использовали храм для ночлега.

Ранее на официальном портале Московского патриархата заявили, что в результате атаки ВСУ в Курске повреждения получил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Разрушения получила кровля храма, а также поражающими элементами выбило окно.

Вот это да!
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