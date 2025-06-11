В оскверненном ВСУ храме начала мироточить икона

Икона Богоматери замироточила в оскверненном бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) храме Иоанна Предтечи в селе Махновка Курской области. Об этом РИА Новости заявил фронтовой священник — помощник начальника управления ФСИН России по российскому региону протоиерей Александр Зинченко.
«У нас очень много таких случаев, когда мироточат иконы. Вот она, плачет, видите?», — указал он на образ Богоматери.
Сообщается, что украинские военные устраивали отхожее место в алтаре, иконостас был прострелен, иконам были нанесены повреждения. Кроме того, солдаты ВСУ использовали храм для ночлега.
Ранее на официальном портале Московского патриархата заявили, что в результате атаки ВСУ в Курске повреждения получил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Разрушения получила кровля храма, а также поражающими элементами выбило окно.