Стало известно о разрушениях в храме после ночного налета ВСУ на Курск

В Курске в результате ночной атаки ВСУ пострадал храм

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курске повреждения получил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Об этом сообщили на официальном портале Московского патриархата.

Уточняется, что храм получил повреждения в результате падения обломков украинского дрона, сбитого над приграничным российским городом. В результате разрушения получила кровля храма, а также поражающими элементами выбило окно. Никто не пострадал.

«Сотрудники полиции оперативно провели осмотр и зафиксировали повреждения здания», — говорится в сообщении патриархата.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн показал последствия ночной атаки на Курск. Повреждения, в частности, получили городская больница, несколько домов и автомобилей.