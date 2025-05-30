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10:49, 30 мая 2025Россия

Стало известно о повреждениях в больнице Курска после ночной атаки дронов ВСУ

В больнице Курска повреждены кабели после ночной атаки дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В больнице Курска повреждены кабели после ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно из сообщения временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Курской области Екатерины Письменной в Telegram.

Речь идет о Курской городской клинической больнице №1 имени Н.С. Короткова. «[Из-за повреждения кабелей] запись на прием к врачу и вызов врача на дом временно будет осуществляться по телефону», — предупредила чиновница.

По данным ТАСС, в городской больнице также выбило окна. Кроме того, в Курске от ударов дронов получили повреждения еще несколько жилых домов и автомобилей на улицах Садовая, Ватутина, Димитрова, Семеновская и ряда других.

Всего в ночь на пятницу, 30 мая, ВСУ выпустили по России 27 беспилотников, из которых 15 сбили над Белгородской областью, еще 12 — над Курской областью.

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