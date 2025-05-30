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11:02, 30 мая 2025Россия

Хинштейн показал последствия ночной атаки на Курск

Хинштейн: В результате атаки по Курску пострадал мирный житель, есть повреждения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Врио главы Курской области Александр Хинштейн показал последствия ночной атаки на Курск. Серию снимков он опубликовал в Telegram.

О налете украинских беспилотников руководитель региона проинформировал в ночь на 30 мая.

На снимках видно поврежденные оконные рамы и выбитые стекла. Также Хинштейн выложил фото, предположительно, элемента сбитого дрона с надписью на украинском языке.

Врио главы Курской области отметил, что в результате налета были повреждены как жилые дома, так и медицинские учреждения. В их число вошла городская клиническая больница № 1 имени Н.С. Короткова. Кроме того, урон был нанесен нескольким автомобилям, добавил он.

ЖЗЛ
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