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17:44, 21 июля 2025Бывший СССР

На Украине цыгане прогнали военкомов

На Украине цыгане прогнали сотрудников ТЦК
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Волынской области на Украине цыгане прогнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Всевидящее ОКО: Україна».

На видео видно, как цыгане бьют палками автомобиль ТЦК и бегут за ним. Военкомы уехали с места стычки.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что украинские власти мобилизуют инвалидов и даже мертвых в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мужчины, у одного мобилизованного произошел эпилептический приступ в автобусе.

До этого пленный украинский боец Петр Климишевский рассказал о командующем второй ротой 225-й бригады ВСУ азербайджанском наемнике, говорившем, что утилизирует украинцев.

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