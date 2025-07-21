На Украине цыгане прогнали сотрудников ТЦК

В Волынской области на Украине цыгане прогнали сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Всевидящее ОКО: Україна».

На видео видно, как цыгане бьют палками автомобиль ТЦК и бегут за ним. Военкомы уехали с места стычки.

Ранее украинский военнопленный рассказал, что украинские власти мобилизуют инвалидов и даже мертвых в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам мужчины, у одного мобилизованного произошел эпилептический приступ в автобусе.

До этого пленный украинский боец Петр Климишевский рассказал о командующем второй ротой 225-й бригады ВСУ азербайджанском наемнике, говорившем, что утилизирует украинцев.