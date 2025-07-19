Пленный рассказал о мобилизации мертвых в ВСУ

Украинский пленный рассказал, что в ВСУ мобилизуют инвалидов и даже мертвых

Украинские власти мобилизуют инвалидов и даже мертвых в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в распространяемом Минобороны России видео рассказал украинский военнопленный, передает РИА Новости.

«Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид — не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают», — заявил украинский боец.

По словам мужчины, у одного мобилизованного произошел эпилептический приступ в автобусе. «Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только», — добавил он.

Ранее пленный украинский боец Петр Климишевский рассказал о командующем второй ротой 225-й бригады ВСУ азербайджанском наемнике, говорившем, что утилизирует украинцев.