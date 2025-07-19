Пленный ВСУ рассказал об азербайджанском наемнике, утилизировавшем украинцев

Азербайджанский наемник, командующий второй ротой 225-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорил, что утилизирует украинцев. Об этом РИА Новости сообщил пленный боец ВСУ Петр Климишевский.

«Он [азербайджанский наемник] вторую роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — рассказал Климишевский.

По его словам, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана.

Ранее в июле полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что наемники в составе ВСУ — это уже в основном технический состав для обслуживания военной техники. По его словам, потенциальное число таких бойцов в составе украинской армии давно уменьшилось.