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09:44, 19 июля 2025Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал об «утилизировавшем» украинцев азербайджанском наемнике

Пленный ВСУ рассказал об азербайджанском наемнике, утилизировавшем украинцев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Азербайджанский наемник, командующий второй ротой 225-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорил, что утилизирует украинцев. Об этом РИА Новости сообщил пленный боец ВСУ Петр Климишевский.

«Он [азербайджанский наемник] вторую роту сливал очень быстро. То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — рассказал Климишевский.

По его словам, азербайджанец говорил на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана.

Ранее в июле полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что наемники в составе ВСУ — это уже в основном технический состав для обслуживания военной техники. По его словам, потенциальное число таких бойцов в составе украинской армии давно уменьшилось.

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