Полковник Матвийчук: Наемники стали выполнять в ВСУ техническую роль

Наемники в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это уже в основном не боевики, а технический состав для обслуживания военной техники, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников в рядах ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы России атаковали пункты дислокации наемников с помощью беспилотников, авиации и артиллерии.

Полковник рассказал, что потенциальное число наемников в составе ВСУ давно уменьшилось. Если раньше оно колебалось в пределах 15-20 тысяч, то в настоящий момент этот показатель не превышает 7-7,5 тысячи военных, уточнил он.

«Это технический состав на обслуживании той техники, которая прибыла из Запада. Есть, конечно, польские части, занятые военной практикой. Также задействовано в тяжелых операциях некоторое количество сил Великобритании и Франции, но я бы не сказал, что они выполняют какую-то критическую роль. Это, скорее всего, вспомогательные силы», — объяснил Матвийчук.

В июле политолог Сергей Марков прокомментировал слухи о планах России по масштабному наступлению в зоне СВО. По словам эксперта, подобные заявления и публикации однозначно являются враньем.

