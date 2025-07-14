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12:08, 14 июля 2025Россия

Российские войска атаковали позиции иностранных наемников ВСУ

МО РФ: ВС России нанесли удар по позициям иностранных наемников ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска нанесли удар по позициям иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что Вооруженные силы России атаковали пункты дислокации наемников с помощью беспилотников, авиации и артиллерии. Кроме указанных объектов ударам подверглись предприятие по производству боеприпасов, аэродромы и центры территориального комплектования (аналоги российских военкоматов).

Всего с начала спецоперации были уничтожены более 660 самолетов, почти 620 зенитных ракетных комплексов и 38 тысяч единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал слухи о планах России по масштабному наступлению в зоне СВО.

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