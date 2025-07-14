В России прокомментировали слухи о планах по масштабному наступлению в зоне СВО

Политолог Марков: Цель публикаций о наступлении России — создание истерики

Цель публикаций о планах Вооруженных сил России на масштабное наступление в зоне СВО — создание антироссийской истерики. Так слухи о запланированном усилении боевых действий, которые президент США Дональд Трамп якобы передал французскому лидеру Эммануэлю Макрону, прокомментировал в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, подобные заявления и публикации однозначно являются враньем. Он отметил, что, по его мнению, Макрон и Трамп неверно интерпретировали слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы продолжать спецоперацию в случае, если мирное соглашение не будет достигнуто.

«А все это вранье западных СМИ про якобы наступление (...) имеет целью создать антироссийскую истерику в важный момент, когда Трамп меняет свою политику в отношении России», — подытожил Марков.

Как сообщалось ранее, Трамп мог сказать Макрону, что Владимир Путин на Украине хочет «забрать все». Западные издания называли срок в 60 дней, в который Россия предпримет масштабное наступление.