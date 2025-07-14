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11:02, 14 июля 2025Россия

В России прокомментировали слухи о планах по масштабному наступлению в зоне СВО

Политолог Марков: Цель публикаций о наступлении России — создание истерики
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Цель публикаций о планах Вооруженных сил России на масштабное наступление в зоне СВО — создание антироссийской истерики. Так слухи о запланированном усилении боевых действий, которые президент США Дональд Трамп якобы передал французскому лидеру Эммануэлю Макрону, прокомментировал в Telegram российский политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, подобные заявления и публикации однозначно являются враньем. Он отметил, что, по его мнению, Макрон и Трамп неверно интерпретировали слова президента России Владимира Путина о готовности Москвы продолжать спецоперацию в случае, если мирное соглашение не будет достигнуто.

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«А все это вранье западных СМИ про якобы наступление (...) имеет целью создать антироссийскую истерику в важный момент, когда Трамп меняет свою политику в отношении России», — подытожил Марков.

Как сообщалось ранее, Трамп мог сказать Макрону, что Владимир Путин на Украине хочет «забрать все». Западные издания называли срок в 60 дней, в который Россия предпримет масштабное наступление.

ЖЗЛ
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