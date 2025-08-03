Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:45, 3 августа 2025Россия

Дроны атаковали федеральную территорию Сириус

На федеральной территории Сириус объявлена опасность БПЛА, работает ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В федеральной территории Сириус объявлена опасность беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

Очевидцы заметили в небе яркие вспышки, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Произошло свыше 15 взрывов, сообщает корреспондент URA.RU.

В Сириусе включена сирена воздушной тревоги. Также было слышно, как упал беспилотник или его обломки. Из-за взрывов у машин срабатывают сигнализации. Местные жители прячутся в подъездах. «Люди проснулись от сирены. Мы даже не поняли, что случилось. Потом появились огненные вспышки в небе», — рассказал журналист.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотники атаковали Сочи, над городом прогремело не менее пяти взрывов. По его информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Аэропорт Сочи закрыт на прилет и вылет рейсов.

Дроны также атаковали Воронежскую область. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадала женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ООН пожаловалась, что их доклады никто не читает. В МИД России ответили стихотворением Маяковского

    Россиянам назвали возможный срок получения вакцины от рака

    Раскрыты подробности задержания одного из фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

    Дроны атаковали федеральную территорию Сириус

    В Конгрессе сочли поддержку Украины предательством американцев

    Британия вывезет на лечение 300 детей из сектора Газа

    Роскосмос показал спутниковые снимки накрывшего Москву циклона

    Очевидцы рассказали о пожаре в Адлере после атаки беспилотников

    Еще в одном российском регионе прозвучали взрывы

    Беспилотники атаковали Сочи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости