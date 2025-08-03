Дроны атаковали федеральную территорию Сириус

На федеральной территории Сириус объявлена опасность БПЛА, работает ПВО

В федеральной территории Сириус объявлена опасность беспилотников. Об этом сообщил в Telegram-канале сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин.

Очевидцы заметили в небе яркие вспышки, сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Произошло свыше 15 взрывов, сообщает корреспондент URA.RU.

В Сириусе включена сирена воздушной тревоги. Также было слышно, как упал беспилотник или его обломки. Из-за взрывов у машин срабатывают сигнализации. Местные жители прячутся в подъездах. «Люди проснулись от сирены. Мы даже не поняли, что случилось. Потом появились огненные вспышки в небе», — рассказал журналист.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что беспилотники атаковали Сочи, над городом прогремело не менее пяти взрывов. По его информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». Аэропорт Сочи закрыт на прилет и вылет рейсов.

Дроны также атаковали Воронежскую область. Из-за падения обломков загорелся частный дом, пострадала женщина.

