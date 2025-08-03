Shot: Беспилотники атаковали Сочи, прогремело не менее пяти взрывов

Беспилотники атаковали Сочи, над городом прогремело не менее пяти взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его информации, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает украинские дроны типа «Лютый». До этого над Лазаревским и центральным районом, на горных курортах Сочи и в Адлере прозвучали сирены тревоги, была объявлена угроза беспилотной опасности.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Аэропорт Сочи закрыт на прилет и вылет рейсов.

Дроны также атаковали Воронежскую область. Из-за падения обломков загорелся частный дом в селе Отрожка, пострадала женщина. Еще одно строение получило повреждения. Также пожар произошел в Новой Усмани.

