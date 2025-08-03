В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений на полеты

Аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты. Решение ввести такие ограничения было принято для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, говорится в Telegram-канале авиагавани.

«Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений», — уточняется в сообщении.

Там отметили, что авиакомпании сообщат своим пассажирам обо всех изменениях. Кроме того, в аэропорту обратились к пассажирами, призвав их с уважением относиться к окружающим: не занимать сидения вещами и багажом, а также уступать места пожилым, женщинам и детям.

Вечером 2 августа Минобороны России сообщало, что над акваторией Черного моря было сбито девять украинских беспилотников.