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00:08, 3 августа 2025Россия

Над регионами России за три часа сбили более 40 украинских беспилотников

Минобороны: Над регионами России сбили 41 беспилотник ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В период с 20:00 до 23:25 по московскому времени 2 августа силами противовоздушной обороны над российскими регионами было сбито более 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что 19 дронов были уничтожены в небе над Белгородской областью, 9 — над акваторией Черного моря. Еще 8 беспилотников сбили над Воронежской областью, 3 — над Курской областью. 2 дрона ликвидировали над территорией Брянской области. Всего был сбит 41 беспилотник.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль в Энергодаре. Жертвой этого удара стал один человек.

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