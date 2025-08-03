Над регионами России за три часа сбили более 40 украинских беспилотников

Минобороны: Над регионами России сбили 41 беспилотник ВСУ

В период с 20:00 до 23:25 по московскому времени 2 августа силами противовоздушной обороны над российскими регионами было сбито более 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что 19 дронов были уничтожены в небе над Белгородской областью, 9 — над акваторией Черного моря. Еще 8 беспилотников сбили над Воронежской областью, 3 — над Курской областью. 2 дрона ликвидировали над территорией Брянской области. Всего был сбит 41 беспилотник.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль в Энергодаре. Жертвой этого удара стал один человек.