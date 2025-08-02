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13:32, 2 августа 2025Бывший СССР

ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль в Энергодаре

Максим Пухов: В Энергодаре мужчина погиб после удара украинского дрона
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал гражданский автомобиль жителей Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, удар по машине был нанесен в промышленной зоне города. Внутри автомобиля находились два человека. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, женщина также пострадала. Пухов отметил, что в районе места происшествия зафиксировали присутствие нескольких украинских дронов. «Данная обстановка создает крайне высокий риск и существенно затрудняет возможности экстренных служб по оказанию помощи пострадавшим и проведению необходимых работ на месте происшествия», — написал Пухов.

Он призвал горожан проявлять максимальную осторожность на всей территории Энергодара и не приближаться к месту происшествия. «Спецслужбы и военные принимают все возможные меры для нейтрализации угрозы со стороны БПЛА. Медицинские службы находятся в готовности оказать помощь пострадавшей женщине, как только это станет безопасно», — заявил мэр.

Ранее 2 августа сообщалось, что в Самаре обломки БПЛА упали на дачный дом. Пострадавшего в результате происшествия пожилого мужчину спасти не удалось.

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