Россиянин погиб в результате падения обломков БПЛА

Губернатор Федорищев: В Самаре в результате падения обломков БПЛА погиб мужчина

В Куйбышевском районе Самары в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на дачный дом погиб пожилой мужчина. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

Глава российского региона уточнил, что в результате падения обломков в доме произошел пожар. Федорищев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности», — написал Федорищев.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 2 августа сбили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов.