Беспилотники пытались атаковать предприятие в российском регионе

В Новокуйбышевске Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске в Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет», — уточняется в публикации.

Глава Самарской области добавил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы, а также призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Ранее сообщалось, что над Невинномысском прозвучали по меньшей мере десять взрывов. Сначала местные жители услышали сирену воздушной опасности, после чего над городом начали раздаваться звуки взрывов, отмечает Shot.