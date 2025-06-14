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06:24, 14 июня 2025Россия

Беспилотники пытались атаковать предприятие в российском регионе

В Новокуйбышевске Самарской области БПЛА пытались атаковать промпредприятие
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске в Самарской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев.

«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет», — уточняется в публикации.

Глава Самарской области добавил, что в настоящее время на месте работают оперативные службы, а также призвал жителей сохранять спокойствие и бдительность.

Ранее сообщалось, что над Невинномысском прозвучали по меньшей мере десять взрывов. Сначала местные жители услышали сирену воздушной опасности, после чего над городом начали раздаваться звуки взрывов, отмечает Shot.

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