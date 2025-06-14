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04:57, 14 июня 2025Россия

Над российским городом раздались взрывы

Shot: Как минимум десять взрывов раздалось над городом Невинномысск
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

По меньшей мере десять взрывов прозвучали над городом Невинномысск в Ставропольском крае. Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

Отмечается, что сначала местные жители услышали сирену воздушной опасности, после чего над городом начали раздаваться звуки взрывов.

«Видны яркие вспышки в небе. Предварительно, система противовоздушной обороны работает в районе местного химического предприятия», — говорится в публикации.

Ранее над городом Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов. По предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать город беспилотниками

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