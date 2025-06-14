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23:30, 13 июня 2025Россия

Взрывы прозвучали в небе над российским городом

Shot: жители Бутурлиновки Воронежской области сообщили о звуках взрывов
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Telegram / Shot

Над городом Бутурлиновка Воронежской области прогремело множество взрывов, работает ПВО. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По предварительной информации, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать город беспилотниками. По словам местных жителей, они слышали от 10 до 20 взрывов. Очевидцы увидели в небе яркие вспышки. До этого горожане рассказывали, что замечали несколько пролетающих беспилотников типа «Лютый».

Официальных данных о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее населенный пункт не подвергался атаке беспилотников ВСУ.

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