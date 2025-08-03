После атаки БПЛА ВСУ в пригороде Воронежа загорелся жилой дом

Shot: Жилой дом загорелся в пригороде Воронежа после атаки БПЛА ВСУ

После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Новая Усмань загорелся жилой дом. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В частности, вспыхнула крыша здания и соседние постройки. Обломки дрона разбросаны по всей округе в радиусе 100 метров», — говорится в сообщении. Уточняется, что к месту происшествия выехали спасатели. Информация о пострадавших отсутствует.

По данным Shot, всего над городом и областью с 00:20 по московскому времени прогремело около 20 взрывов.

Ранее сообщалось о том, что системы противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ на Воронеж.