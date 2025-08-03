Над российским городом прогремели взрывы

Shot: Взрывы прогремели над Воронежем

Местные жители сообщают о взрывах в небе над Воронежем. По данным Telegram-канала Shot, всего раздалось от двух до пяти взрывов, были замечены яркие вспышки на окраине города.

«По словам местных жителей, БПЛА [беспилотные летательные аппараты] летели очень низко. Громкие звуки были слышны в разных частях города», — говорится в сообщении. По предварительным данным, работают системы противовоздушной обороны.

Кроме того, сообщается и о взрывах в селе Новая Усмань. Информация о разрушениях не поступала.

Ранее Минобороны сообщило, что над регионами России за три часа сбили более 40 украинских беспилотников.