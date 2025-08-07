Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:33, 7 августа 2025Россия

Обломки беспилотника повредили железную дорогу в курортном регионе России

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на железную дорогу, никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Калининском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на железную дорогу. Об этом сообщил оперштаб российского курортного региона в Telegram-канале.

«Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена», — говорится в сообщении.

Движение по второму пути, как уточняется, осуществляется с интервалом и ограничением скорости. Обломки беспилотника, предварительно, повредили на железной дороге контактную сеть.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Из-за повреждений полотна в Краснодарском крае задержали семь пассажирских поездов. До трех часов задержаны поезда № 289 ЕкатеринбургАнапа, № 11 Москва — Анапа, № 121 Санкт-ПетербургНовороссийск, № 473 СмоленскСимферополь, № 97 Москва — Симферополь, № 507 Ижевск — Новороссийск и № 255 Сосногорск — Анапа.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на четверг, 7 августа, над регионом сбили девять дронов. В Славянске-на-Кубани мужчина, который в момент удара был на улице, получил травму. В поселке Афипский загорелся НПЗ, его сняли на видео.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

    Россиянам назвали способы сэкономить на оплате интернета

    Раскрыто возможное место встречи Путина и Трампа

    Огромная редкая рыба всплыла около пляжа и напугала отдыхающих

    Пожилой крановщик домогался 16-летней россиянки в маршрутке

    Снижение цен в России призвали не называть дефляцией

    Сбежавших из Техаса демократов предупредили об угрозе взрыва

    Ирина Шейк снялась в откровенном образе для Vogue

    Крымский мост повторно перекрыли

    Названо условие для оживления ипотеки в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости