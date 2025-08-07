Обломки беспилотника повредили железную дорогу в курортном регионе России

В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на железную дорогу, никто не пострадал

В Калининском районе Краснодарского края обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на железную дорогу. Об этом сообщил оперштаб российского курортного региона в Telegram-канале.

«Обломки упали на участке между станциями Величковка и Ангелинская. Пострадавших нет. Контактная сеть первого путевого направления обесточена», — говорится в сообщении.

Движение по второму пути, как уточняется, осуществляется с интервалом и ограничением скорости. Обломки беспилотника, предварительно, повредили на железной дороге контактную сеть.

Из-за повреждений полотна в Краснодарском крае задержали семь пассажирских поездов. До трех часов задержаны поезда № 289 Екатеринбург — Анапа, № 11 Москва — Анапа, № 121 Санкт-Петербург — Новороссийск, № 473 Смоленск — Симферополь, № 97 Москва — Симферополь, № 507 Ижевск — Новороссийск и № 255 Сосногорск — Анапа.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на четверг, 7 августа, над регионом сбили девять дронов. В Славянске-на-Кубани мужчина, который в момент удара был на улице, получил травму. В поселке Афипский загорелся НПЗ, его сняли на видео.