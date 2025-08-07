Нефтезавод загорелся в курортном регионе России после атаки ВСУ

В Афипском Краснодарского края из-за БПЛА на НПЗ произошел пожар

Пожар на нефтеперерабатываюшем заводе (НПЗ) произошел в поселке Афипский Краснодарского края из-за беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности», — сообщили в оперштабе.

Там добавили, что на место происшествия прибыли пожарные подразделения, которые сначала локализовали, а затем ликвидировали возгорание площадью 250 квадратных метров.

Жители Афипского сообщили о мощном взрыве и пожаре утром в четверг, 7 августа. Помимо этого, о взрывах сообщали жители Славянска-на-Кубани, где из-за атаки ВСУ пострадал один человек.