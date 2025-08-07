ВСУ выпустили по России восемь десятков беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 82 беспилотника над семью регионами и двумя морями

В ночь на четверг, 7 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России восемь десятков беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 82 летательных аппарата. Попытки атаки были предприняты в период с 23:30 по московскому времени 6 августа до 6:10 утра следующего дня. Больше всего дронов — 31 — сбили над акваторией Азовского моря.

Еще 11 дронов перехватили над Крымом, 10 — над Ростовской областью, 9 — над Краснодарским краем, 8 — над Черным морем, 7— над Волгоградской областью, 4 — над Белгородской областью, по 1 — над Курской и Орловской областями.

Ночью ранее, 6 августа, Минобороны сообщило о перехвате пяти десятков летательных аппаратов над Россией. Под удар попали Ростовская. Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Крым.