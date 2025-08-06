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07:16, 6 августа 2025Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 51 беспилотник ВСУ над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на среду, 6 августа, выпустили по России пять десятков летательных аппарата. Подробности об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 51 украинский беспилотник. Попытки атаки были предприняты с 23:00 по московскому времени 5 августа до 5:30 утра следующего дня.

Больше всего дронов — по 16 — сбили над Ростовской и Брянской областями. Еще 12 перехватили над Крымом, 5 — над Воронежской областью, 3 — над Орловской областью. Других данных о ситуации не приводится.

Вечером во вторник, 6 августа, силы ПВО сбили шесть дронов за три часа. Под удар попали Ростовская, Брянская и Калужская области.

ЖЗЛ
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