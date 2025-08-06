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00:12, 6 августа 2025Россия

Система ПВО за три часа сбила шесть украинских дронов над российскими регионами

Минобороны: ПВО за три часа сбила шесть украинских дронов над регионами РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) России за три часа сбила шесть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 до 22:50 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты несколько дронов.

«Четыре — над Ростовской областбю, один — над территорией Брянской области, один — над Калужской областью», — отметили в министерстве.

Ранее атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подвергся Воронеж.

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