Над российским городом сбили беспилотники

Губернатор Гусев: Над Воронежем уничтожено несколько беспилотников

Воронеж подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько дронов над городом. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Губернатор предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

Ранее жители Воронежа сообщили о взрывах в городе. Они также рассказали, что в северной части города были видны вспышки в небе.