Российский город вторую ночь подряд подвергся атаке ВСУ

Shot: Над Воронежем прозвучала серия взрывов

Серия из не менее чем пяти взрывов прозвучала над Воронежем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Местные жители утверждают, что видели вспышки в небе в северной части города. Предположительно, речь идет о работе системы противовоздушной обороны (ПВО), сбивающей беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также слышна сирена воздушной тревоги.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Воронеж подвергается атаке ВСУ вторую ночь подряд. 3 августа над городом было сбито более 25 беспилотников противника, тогда пострадали четыре человека.