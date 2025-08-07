Жители поселка под Краснодаром сообщили о мощном взрыве и пожаре

Жители поселка Афипский в Краснодарском крае сообщили о мощном взрыве

В поселке Афипский Краснодарского края прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предположительно, населенный пункт подвергся атаке беспилотника. После этого жители увидели поднимающийся в небо столб черного дыма. Официальной информации об инциденте не поступало, сведений о пострадавших и разрушениях нет.

В Афипском расположены нефтеперерабатывающий и мотороремонтный заводы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани мужчина получил ранение в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).