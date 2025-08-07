Семь пассажирских поездов задержались в российском регионе из-за падения обломков БПЛА

Семь пассажирских поездов было задержано в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Уточняется, что в четверг, 7 августа, в 05:12 на участке между станциями «Величковка» и «Ангелинская» в российском регионе пропало напряжение в контактной сети. Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным источника, на время до трех часов задержаны поезда: №289 Екатеринбург — Анапа, №11 Москва — Анапа, №121 Санкт-Петербург — Новороссийск, №473 Смоленск — Симферополь, №97 Москва — Симферополь, №507 Ижевск — Новороссийск и №255 Сосногорск — Анапа.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев раскрыл подробности удара Вооруженных сил Украины по региону. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший.