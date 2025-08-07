Полыхающий нефтеперерабатывающий завод в курортном регионе России сняли на видео

Появились кадры горящего нефтезавода в поселке Афипский Краснодарского края

В сети появились кадры горящего нефтеперератабываюшего завода (НПЗ) в поселке Афипский Краснодарского края. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно полыхающий объект, из которого вырываются языки пламени и идет черный столб дыма. Звуков взрывов в ролике не слышно.

НПЗ в поселке Афипский на Кубани загорелся утром в четверг, 7 августа, в результате падения обломков беспилотника. До этого жители населенного пункта сообщали о мощном взрыве. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, его уже потушили.

Помимо Афипского, под удар в Краснодарском крае попал Славянск-на-Кубани, где в результате атаки БПЛА пострадал один человек. Обстановку в атакованном городе сняли на видео. Всего над южным регионом России за ночь, по данным Минобороны, перехватили девять летательных аппаратов.