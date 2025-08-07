Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:42, 7 августа 2025Россия

Возникший после атаки ВСУ пожар в Краснодарском крае сняли на видео

В Славянске-на-Кубани сняли на видео возникший после атаки ВСУ пожар
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети повяились кадры из Славянска-на-Кубани, где после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар, черный дым от которого поднимается в воздух. Судя по ролику, пожар охватил большую площадь.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на четверг, 7 августа. В Славянске-на-Кубани мужчина, который в момент удара был на улице, получил травму. Из-за удара ВСУ в частном доме города оказались выбиты окна и разрушена хозпостройка. В Красноармейском районе зафиксированы небольшие возгорания, а в районе Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 9 летательных аппаратов. Помимо этого, под удар попали Ростовская, Белгородская, Курская, Волгоградская и Орловская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры из атакованного ВСУ Суровикино

    Хозяйка борделя рассказала о странных причинах мужских измен

    Стали известны подробности плана Трампа по встрече с Путиным

    Двое подростков готовили убийство российского военнослужащего

    Товарооборот России и Китая снизился

    Умер исполняющий обязанности президента азиатской страны

    Офицер ВСУ сдался в плен из-за обещания девушке

    Возникший после атаки ВСУ пожар в Краснодарском крае сняли на видео

    Жители поселка под Краснодаром сообщили о мощном взрыве и пожаре

    Россиянин описал девушек на пляже в Таиланде словами «готовы на все — лишь бы платили»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости