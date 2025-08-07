Возникший после атаки ВСУ пожар в Краснодарском крае сняли на видео

В сети повяились кадры из Славянска-на-Кубани, где после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден пожар, черный дым от которого поднимается в воздух. Судя по ролику, пожар охватил большую площадь.

ВСУ атаковали Краснодарский край в ночь на четверг, 7 августа. В Славянске-на-Кубани мужчина, который в момент удара был на улице, получил травму. Из-за удара ВСУ в частном доме города оказались выбиты окна и разрушена хозпостройка. В Красноармейском районе зафиксированы небольшие возгорания, а в районе Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров.

По данным Минобороны, над Краснодарским краем силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 9 летательных аппаратов. Помимо этого, под удар попали Ростовская, Белгородская, Курская, Волгоградская и Орловская области, а также Крым, Черное и Азовское моря.