Украина атаковала юг России 80 беспилотниками. В нескольких регионах возникли пожары, движение по Крымскому мосту перекрыто

В ночь на 7 августа силы ПВО сбили 82 дрона ВСУ над территорией России

Минувшей ночью российские силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего в период с 23:30 среды, 6 августа, до 6:10 утра четверга, 7 августа, было сбито 82 украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Удары были направлены на юг и центр страны. Больше всего беспилотников сбили в Южном федеральном округе — 76. Еще шесть аппаратов перехвачены над Центральным округом.

В частностью, над Крымом ликвидировали 11 дронов, над Ростовской областью — 10. В Краснодарском крае перехватили девять летательных аппаратов, в Волгоградской области — семь, в Белгородской — четыре. По одному дрону было перехвачено над Курской и Орловской областями.

Кроме того, 31 беспилотник сбили над акваторией Азовского моря, еще восемь — над Черным морем.

По данным военных, все летательные аппараты были нейтрализованы дежурными силами ПВО.

Под Волгоградом возник пожар на станции

Серьезная обстановка сложилась в Волгоградской области. В ночь на 7 августа над городом Суровикино очевидцы услышали сильное жужжание, а затем громкие хлопки. По информации Telegram-канала Shot, всего было около десяти взрывов. Один из дронов, по всей видимости, рухнул рядом с железнодорожной станцией. От обломков вспыхнул пожар.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что в результате атаки на станции Суровикино загорелось административное здание. Пожарные прибыли на место и локализовали огонь. Повреждения оказались незначительными. Параллельно саперы обследовали территорию железнодорожной станции имени Максима Горького. Там нашли обломки еще одного сбитого беспилотника. По данным властей, никто не пострадал. Движение поездов продолжается в штатном режиме.

Видео с места атаки быстро распространилось в соцсетях. На кадрах слышны гул летящего дрона и голоса людей, которые пытаются его разглядеть. Взрывы на видео не попали.

На фоне атаки в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, это решение приняли исключительно в целях безопасности. Позже рейсы были восстановлены.

Крымский мост перекрыли для транспорта

Кроме того, ночью движение по Крымскому мосту остановили. Сообщение появилось в 2:08 по московскому времени. Водителей просили сохранять спокойствие и слушать указания сотрудников транспортной безопасности.

Крымский мост был перекрыт более пяти часов. За это время на подъездах к нему скопилось свыше 2300 машин. На стороне Тамани ожидание достигало четырех часов. В очереди находились 1470 автомобилей.

Со стороны Керчи ждали около 850 машин, там время ожидания составило примерно три часа. Движение восстановили только к 7:45 утра.

К утру стало известно, что причиной послужила работа ПВО Краснодарского края.

В Краснодарском крае объявляли угрозу атаки безэкипажных катеров и зафиксировали пожар на нефтезаводе

Тем временем жители Новороссийска проснулись ночью от взрывов. По информации Telegram-канала SHOT, люди услышали мощные хлопки и работу сирены. Предположительно, системы ПВО отражали атаку ВСУ с участием дронов и морских беспилотников. Ранее власти объявляли тревогу по всей береговой линии и угрозу атаки безэкипажных катеров (БЭК). Между тем официальных подтверждений и информации о разрушениях нет.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В свою очередь, во время ночной атаки в Славянске-на-Кубани пострадал мужчина. Как рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, местный житель находился на улице, когда рядом взорвался дрон. Мужчину госпитализировали, сейчас ему оказывают помощь. Также в частном доме поблизости выбило окна и разрушена хозпостройка.

В станице Новомышастовской Краснодарского края после падения обломков дрона загорелось поле. Пожарные быстро справились с огнем, никто не пострадал. Похожие случаи зафиксировали и в других станицах региона. А в станице Полтавской обломки дрона упали на территорию элеватора. Пожар, начавшийся после этого, удалось потушить своими силами. Жертв и пострадавших также нет.

Кроме того, оперштаб сообщил, что зафиксировал пожар на нефтеперерабатываюшем заводе (НПЗ). Он произошел в поселке Афипский из-за падения обломков беспилотника. «На НПЗ загорелась технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности», — говорится в сообщении. На место инцидента прибыли пожарные. Возгорание на площади 250 квадратных метров удалось полностью ликвидировать.