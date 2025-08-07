Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:38, 7 августа 2025Путешествия

Крымский мост перекрыли

Крымский мост перекрыт для автотранспорта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале объекта.

Оказавшихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 7 августа жители Новороссийска сообщили о мощных взрывах. Город подвергся атаке украинских дронов, также сообщалось об угрозе появления безэкипажных катеров.

4 августа перед Крымским мостом образовалась рекордная пробка длиной в 35 километров. В очередях на ручной досмотр с обеих сторон скопилось четыре тысячи автомобилей, а время ожидания составляло от трех до восьми часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Китае назвали решение Путина предупреждением Трампу

    В Китае ответили на слова Трампа о санкциях за сотрудничество с Россией

    Крымский мост перекрыли

    Россиянка сравнила отношение к алкоголю в Латинской Америке и у себя на родине

    Россиянам рассказали об опасностях средства для чистки холодильника

    В США оценили возможность Европы закупать оружие для Украины

    Защищенную до полной неузнаваемости бронемашину в зоне СВО сняли на видео

    В Китае восхитились ответом Захаровой американскому подполковнику

    Останки рыбака нашли внутри крокодила

    Женщинам раскрыли разрушающий организм напиток

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости