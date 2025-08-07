Крымский мост перекрыли

Крымский мост перекрыт для автотранспорта

Крымский мост временно перекрыли для движения автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале объекта.

Оказавшихся на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее 7 августа жители Новороссийска сообщили о мощных взрывах. Город подвергся атаке украинских дронов, также сообщалось об угрозе появления безэкипажных катеров.

4 августа перед Крымским мостом образовалась рекордная пробка длиной в 35 километров. В очередях на ручной досмотр с обеих сторон скопилось четыре тысячи автомобилей, а время ожидания составляло от трех до восьми часов.