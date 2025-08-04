«Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

В очереди на Крымском мосту скопилось более 4 тысяч автомобилей

Российские туристы в августе массово устремились на отдых на курорты Крымского полуострова, в результате чего на Крымском мосту образовалась рекордная пробка — 35 километров. Очереди наблюдаются с обеих сторон: как со стороны Тамани, так и со стороны Керчи. По разным данным, время ожидания составляет от трех до восьми часов, а туристы жалуются, что оперативная информация искажает реальную картину — якобы число автомобилей в пробке достигает десяти тысяч вместо заявленных четырех. Последняя информация об очереди на мосту — в материале «Ленты.ру».

Тысячи машин скопились с обеих сторон Крымского моста

Известно, что пробка достигает 35 километров. По данным Telegram-канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» на 17:00, в очередях на ручной досмотр с обеих сторон скопилось четыре тысячи автомобилей. Со стороны Тамани — 2,8 тысячи транспортных средств, а со стороны Керчи — 1,2 тысячи.

Время ожидания составляет от трех до восьми часов. По словам застрявших по пути на курорт туристов, одну машину проверяют от 20 минут и дольше. Из-за большого наплыва желающих попасть на полуостров очереди к досмотровым пунктам собираются даже в ночное время. Самые загруженные дни для поездки в Крым в августе — с 1 по 5, а также 10, 11, 15, 16, 18 и 31 числа.

«Не езжайте к мосту, люди... С лучшими пожеланиями. Там не может быть три тысячи машин. Там больше десяти. Считайте. Пробка больше 30 километров (...) Сворачивайте на Азовское, там очень неплохие места. Палатки, кемпинги», — посоветовал путешественникам один из отдыхающих.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Последний раз рекордная пробка была на подъездах к мосту в субботу, 2 августа, однако тогда число машин с обеих сторон не достигало и трех тысяч. К тому же, ситуация объяснялась тем, что с 23:50 пятницы, 1 августа, до 05:04 по московскому времени субботы, 2 августа, движение по Крымскому мосту было приостановлено. Однако 4 августа никаких ограничений введено не было. Пробки вызваны большим наплывом отдыхающих.

Какие опасности ждут туристов в пробке на Крымском мосту

На фоне разворачивающихся многочасовых очередей активизировались и некоторые мошенники: предприимчивые россияне бросились наживаться на застрявших в пробке туристах. Они подходят к отдыхающим и просят денег на бензин или ремонт машины — якобы произошла поломка или не хватило топлива.

Если жертва отказывает им в помощи, злоумышленники угрожают поцарапать автомобиль или вовсе избить. Однако на мосту работает множество машин ДПС, при виде которых мошенники тут же ретируются.

Со стороны Тамани пробка начинается до развязки Сенная — Вышестеблиевская, до досмотра оттуда более 30 километров. Кажется, реальное количество машин больше заявленных российская туристка

Лайфхак, который поможет быстрее попасть в Крым

В сети недовольные пробками россияне делятся друг с другом свежей информацией об обстановке на Крымском мосту. Некоторые из них рекомендуют не тратить время на многочасовые очереди, поскольку туристы слетаются на Крым «словно блохи на мед». Вместо этого они советуют выбрать альтернативный маршрут через Джанкой — там ожидание якобы занимает от одного до двух часов, а с московской пропиской и вовсе пускают без досмотра.

Когда поехали на КПП, нас спросили: "Какая прописка?" Мы сказали: "Московская". Направили по отдельному коридору, там внимательно проверили паспорт и всу. На мосту полный досмотр, а там нет досмотра российский турист

А пока туристы придумывают легкие способы избежать пробки, жители полуострова жалуются на большое количество отдыхающих. «Боже мой, бедный наш Крым, сколько машин едут отравлять нашу экологию, сколько аварий произошло и еще может произойти. Никто об этом не задумывается!» — пишут расстроенные крымчане.

Местные жители опасаются, что отдыхающие «угробят» нетронутую природу Крыма, а после них «останется грязь, мусор и выжженная земля».