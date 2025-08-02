Рекордное количество машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

Почти 2,8 тысячи машин скопились в очереди к Крымскому мосту

Почти 2,8 тысячи машин скопились в очереди на ручной досмотр к Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 09:00, со стороны Тамани ждут досмотра 1930 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 865 автомобилей. Время ожидания достигает четырех и трех часов соответственно. Очевидцы называют пробку на переправе рекордной.

Однако аналогичная пробка образовалась на Крымском мосту двумя часами ранее. Тогда в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились более 1,7 тысячи автомобилей, а со стороны Керчи — более 1,1 тысячи транспортных средств.

Движение по Крымскому мосту было приостановлено с 23:50 пятницы, 1 августа, до 05:04 по московскому времени субботы, 2 августа.